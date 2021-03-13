فصل التيار الكهربائى عن 5 قرى بالخارجة غدا لتنفيذ أعمال صيانة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائى، صباح غد الأحد، عن 5 قرى جنوب مركز الخارجة.

وأوضح المهندس مجدي الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان صحفي له، اليوم السبت، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن قرى "بورسعيد، شرق بولاق، صنعاء، الجزائر، وفلسطين".

وأضاف الطماوى، أنه من المقرر فصل الكهرباء من التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وتقدمت الوحدة المحلية لمركز الخارجة، في بيان صحفي لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.