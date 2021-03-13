غلق كوبرى جمجرة على الرياح التوفيقى "بنها – المنصورة" لمدة شهر ونصف

القليوبية فريق المحافظات

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم السبت، غلق كوبري جمجرة، ببنها، نظرا لأعمال التطوير والتوسعة، لرفع كفاءة الكوبرى وترميمه، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى.

وأوضحت محافظة القليوبية في بيان لها اليوم، أن الأعمال ستستمر بالكوبري لمدة شهر ونصف، وسيجرى استخدام بدلا منه كوبري أسنيت بكفر شكر.

وكان رئيس مصلحة الرى وافق على ترميم وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة الحالى من ميزانية مصلحة الرى حفاظا على سلامة وأمان القنطرة.

وبتاريخ 18 نوفمبر 2019 تم موافقة ويعتبر كوبرى جمجرة المدخل الوحيد لقرى جمجرة الجديدة، وكفر الأربعين، وكفر كردي، وعزبة عبدالمجيد نصير، وعزبة محي، وبرقطا، وعزبة أباظة، والشقر، وكفر الحبش، بالإضافة إلى ربط منيا القمح وتوابعها بمحافظاة الشرقية وغيرها.

كما يخدم الكوبرى ما يزيد عن 40 ألف نسمة من أبناء مركزى بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، بمنطق شرق الرياح التوفيقى، حيث طالب الأهالى بسرعة إنها أعمال الترميموفتحه للمرور مرة أخرى.



جانب من غلق الكوبرى