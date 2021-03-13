غرفة الأغذية: الالتزام بضوابط الفحص بالمجازر خطوة هامة للحصول على منتج آمن

كتب إسلام سعيد

نظمت غرفة صناعة الغذاء ندوة لعرض قوائم الفحص الخاصة لمجازر الدواجن (اليدوية/النصف آلية/الآلية)، وذلك بحضور الاستاذ الدكتور حسين منصور رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وشارك فى الندوة عدد كبير من أصحاب المجازر اليدوية والنصف آلية والآلية والمصانع من أعضاء الغرفة.

وقال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، في بيان اليوم، ‘نه تم خلال الندوة عرض أهم الاشتراطات والضوابط الخاصة بقوائم الفحص بمجازر الدواجن بمختلف أنواعها، بهدف توفير منتج غذائى آمن حفاظاً على صحة المواطن المصرى.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو اصلاح منظومة سلامة الغذاء في مصر بصدور قانون هيئة سلامة الغذاء في عام 2017، وهو من القوانين التي تتواكب مع أنظمة سلامة الغذاء علي مستوي العالم.

واضاف «منصور»، أن منظومة سلامة الغذاء متبعة في العالم وليس بدعة مصرية ويتم تطبيقها بهدف تكوين نظام رقابي يحمي المستهلك و يوفر غذاء امن و صحى. وأشار إلى أن القانون منح الهيئة القومية لسلامة الغذاء جميع اختصاصات الجهات الرقابية على أي منتج غذائي نباتي أو حيواني بداية من خروجه من المزرعة وفي مراحل التصنيع إلي المنتج النهائي والنقل والتخزين والاستهلاك.

وقال، إن الهيئة تمارس اختصاصاتها علي جميع المنشآت الغذائية في إطار التعاون الوثيق مع كافة العاملين في تداول الغذاء بهدف انتاج غذاء أمن للمستهلك، مشدداً أن جميع المنشآت الغذائية عليها أن تقوم بالتسجيل بالهيئة تمهيداً لإجراء التفتيش عليها واعتمادها بالقائمة البيضاء.

واضاف «منصور»، أن اختصاصات الهيئة في الرقابة علي قطاع الدواجن يبدأ من خروج المنتج من المزرعة، مشيراً أن الهيئة لديها اختصاصات متعددة في الرقابة على صناعة الدواجن والتي ما زالت تقدمها جهات اختصاص مختلفة حالياً إلا أنها ستؤول للهيئة بعد اكتمال المنظومة الخاصة بالقطاع.

واستعرض حسين منصور سياسات واستراتيجية الهيئة الخاصة بقوائم الفحص بمجازر الدواجن بمختلف أنواعها، موضحاً أن تعريف المجزر اليدوي يترواح طاقته الإنتاجية من 500 الي 5000 طائر في اليوم، موكداً أن من أهم الأوراق والسجلات المطلوبة والأساسية في قوائم الفحص لمجازر الدواجن، وجود الشهادات التي تفيد بخلو الدواجن من متبقيات الأدوية والمضادات الحيوية والهرمونات.

ومن بين قوائم الفحص الصارمة التي يجب اتباعها، تواجد طبيب بيطري بالمجزر للقيام بأعمال الفحص للدواجن خلال مراحل التجهيز، ونزع الاحشاء غير الصالحة للاستهلاك الادمي بطريقة صحيحة تمنع تلوث الذبيح، وحفظ الأجزاء الصالحة في ثلاجات تبريد علي درجة حرارة من 0 الي 5 درجات مئوية خلال ساعة من بعد نزع الاحشاء.

جدير بالذكر، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التنسيق والتكامل بين غرفة الصناعات الغذائية و الهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع الوعى و تشجيع المصنعين من اعضاء الغرفة للانضمام الى المنظومة الجديدة للرقابة على سلامة الغذاء لقطاع المجازر.