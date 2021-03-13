عقد عمومية 7 شركات بالبورصة لمناقشة توزيع الأرباح.. ونظر 3 قضايا كبرى

كتب هانى الحوتى

ينتظر المساهمون بالبورصة المصرية، 10 أحداث رئيسية خلال الأسبوع الجاري، أبرزها عقد عمومية 7 شركات تناقش أغلبها مقترحات توزيع الأرباح على المساهمين، ونظر المحاكم قضايا المصرية للمنتجعات السياحية ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، شركة الأهلي للاستثمارات ضد شركة قناة لسويس لتوطين التكنولوجيا، شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعن المقدم من شركة المصرية للمنتجعات السياحية ، على قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن إلغاء الموافقة الأولية على تخصيص أراضي المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش السياحية، وفي اليوم التالي تنظر محكمة شمال القاهرة مدني كلي، الدعوى رقم 4572 لسنة 2019، المقامة من شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، للمطالبة بمبلغ 24.83 مليون جنيه، كمستحقاتها عن مشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة 6 أكتوبر.

وتعقد يوم الاثنين الموافق 15 مارس، الجمعية العامة العادية لشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، للنظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وفي مشروع توزيع الأرباح عن 2020، واعتماد القوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة عن 2020.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس، تعقد الجمعية العامة العادية لشركتي ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الألومنيوم العربية، وتنظر الأولى في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020 بقيمة 126 مليون جنيه، ليكون نصيب السهم من الأرباح 0.107 جنيه، وتناقش المصادقة على القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن عام 2020، وتنظر الثانية اقتراح توزيعات الأرباح النقدية عن 2020، واعتماد تشكيل أعضاء مجلس الإدارة، التصديق على القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في 2020، وتناقش الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في اليوم ذاته النظر في تعديل المادتين 4 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وتنظر محكمة النقض يوم الأربعاء الموافق 17 مارس، الطعن رقم 23678 لسنة 89 قضائية المقام من شركة الأهلي للاستثمارات ضد شركة قناة لسويس لتوطين التكنولوجيا طعناً على الحكم رقم 162 لسنة 11 ق.

وكان رجل الأعمال أحمد ضياء الدين رئيس شركة الأهلى للاستثمارات المالكة لحصة 17% من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، قد أقام الدعوى رقم 162 لسنة 11 ق، وصدر الحكم فيها فى 12 نوفمبر 2019، لصالح قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بصحة انتخاب مجلس إدارة الشركة، واستبعاد الأهلي للاستثمارات من الترشح على عضوية المجلس.

ويختتم الأسبوع يوم 18 مارس، بعقد عمومية 4 شركات وهي بنوك الشركة المصرفية العربية الدولية، فيصل الإسلامي المصري، الكويت الوطني – مصر، وينظر الأول التصديق على قائمة توزيع الأرباح عن عام 2020، طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة، والميزانية العمومية والقوائم المالية عن 2020، وينظر الثاني تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات، وتقرير مراقبي حسابات البنك وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك، وينظر الثالث استخدام جزء من الأرباح المحتجزة، وفقاً للقوائم المالية للبنك في 2020، في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، اعتماد تعيين عضوين غير تنفيذيين جديدين بمجلس الإدارة رهناً بموافقة البنك المركزي المصري، التصديق على القوائم المالية للبنك ومقترح توزيع الأرباح، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في 2020.

وفي نفس اليوم، تعقد الجمعية العامة العادية لشركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري، للنظر في اقتراح المجلس بشأن ترحيل الأرباح عن 2020، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن العام الماضي وتقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة خلال العام الماضي.