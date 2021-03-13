عامل ينهى حياة صاحب سوبر ماركت بسبب خلافات مالية فى السلام

كتب عبد الرحمن سيد

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل واقعة مقتل صاحب سوبر ماركت بمنطقة السلام، وتبين من التحريات أن وراء الحادث عامل بسبب خلافات بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من (عامل بمحل سوبر ماركت كائن بمنطقة الحرفيين بدائرة القسم وأصل بلدته محافظة أسيوط) بأنه حال قيامه بالإتصال هاتفياً بشقيقه (شريك بذات المحل ومقيم بدائرة القسم) تبين غلق هاتفه فتوجه للشقة سكنه للإطمئنان عليه وعقب قيامه بفتح باب الشقة "بإستخدام نسخة من المفاتيح كانت بحوزته" اكتشف مقتله حيث عثر على جثته".

وأسفرت جهود البحث أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته بمحافظة أسيوط "هارب من تنفيذ حكم قضائى بالإعدام")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته بطاقة رقم قومى خاصة بشقيقه والذى أقر بحيازتها خشية ضبطه فى الحكم الصادر ضده.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأقر بسابقة قيامه بتسليم المجنى عليه مبلغ مالى عقب إيهام الأخير له بإستثماره فى التجارة نظير أرباح سنوية إلا أنه اكتشف قيام المجنى عليه بالنصب عليه وشرائه شقة سكنية "محل الواقعة"ولدى مطالبته برد أصل المبلغ المالى وتسليمه الأرباح قام بمماطلته مما آثار حفيظته فخطط للإنتقام منه وعقد العزم على التخلص منه، وعقب إرتكاب الواقعة إستولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ومفاتيح الشقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.