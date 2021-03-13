طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية ومعتدل فى الكويت وغائم بالإمارات

كتب أحمد علوى

تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة، فمن المتوقع أن تستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار بالسعودية، أما الإمارات فالطقس غائم جزئيا ومعتدل فى الكويت.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الحوية السعودى في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق ( نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة )، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على جزء باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس معتدل نهارا وانخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق .

وفى المساء مائل للبرودة وغائم جزئيا ومغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 60 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الإمارات:

وفى الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد الدولة طقسا مغبرا وغائما جزئيا ورطبا صباحا فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض قبل أن تعاود الارتفاع مجددا .

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، أن الطقس سيكون مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا خاصة شمالا وعلى الجزر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غربا، والرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا صباحا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحيانا في بحر عمان.