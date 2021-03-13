ضبط 35 قطعة سلاح و4 قضايا مخدرات بحملة أمنية في سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، استهدفت الحلمة تجار الأسلحة النارية والحائزين لها، وتجار المواد المخدرة، والهاربين من أحكام قضائية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 35 قطعة سلاح متنوعة وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق مع المتهمين.

ترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وذلك فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تم ضبط عدد 26 قطعة سلاح غير مرخصة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 5 قطع لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 20 جرام لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي جرام وسلاح أبيض " مطواة " ومبلغ مالي 135 جنية وهاتف محمول حيازة عامل 38 سنة ومقيم قسم جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم ضبط 19 قطع لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي 40 جرام ومبلغ مالى 650 جنية وهاتف محمول حيازة سائق 30 سنة ومقيم قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم ضبط قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن 5 جرام حيازة 24 سنة سائق ومقيم قسم جرجا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط "2" حكم متنوع في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1050 " حكم في مجال ضبط المخالفات المرورية 341 مخالفة مرورية.