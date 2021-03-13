ضبط 300 كيلو لحوم فاسدة بأختام مزورة فى السويس

السويس - سيد نون

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالسويس، من ضبط 300 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة والمختومة بأختام مزورة ، للتهرب من الذبح بالمجازر الرسمية والأجراءات الصحية.

قامت لجنة بتكليف من مدير عام الطب البيطرى بالسويس ، بمشاركة مفتشى الرقابة التجارية بمديرية التموين بالسويس بضبط 254 كجم من اللحوم الجاموسى والجملى التى لم تذبح فى المجازر المرخص لها قانونا ، وعليه دوائر حمراء (بطش) لاتمت لاختام المجازر الرسمية لتضليل المستهلك ، وذلك بمحل جزارة غير مرخص بشارع داخلى بكفر أحمد عبده القديم .

كما تم ضبط 45 كجم من اللحوم المفرومة والسجق بإحدى المطاعم بدائرة حى الأربعين.

وتبين من الكشف أن جميع المضبوطات غير صالحة للأستهلاك الأدمى، وتم تحرير محضريين بواقعتى الضبط والعرض على النيابة المختصة للتحقيق تحت أشراف المحامى العام لنيابات السويس.