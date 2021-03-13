اليوم السابع
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صوب زراعية من مخلفات النخيل بالوادى الجديد للمتضررين من جائحة كورونا.. لايف

السبت، 13 مارس 2021 04:46 م
صوب زراعية من مخلفات النخيل بالوادى الجديد للمتضررين من جائحة كورونا.. لايف صوب زراعية للمتضررين من كورونا
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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رصدت عدسة "اليوم السابع" فى بث مباشر لها من محافظة الوادى الجديد أحد المشروعات غير التقليدية للإنتاج الزراعى والذى تم تنفيذه بواسطة جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد لصالح الأسر المتضررة من جائحة كورونا بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وتضمن تنفيذ 16 صوبة زراعية من مخلفات النخيل.

أرخص-صوب-زراعية-مصنوعة-من-مخلفات-النخيل--(2)

وقال أيمن حنفى رئيس مجلس إدارة الجمعية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المشروع جرى تنفيذ المرحلة الأولى منه خلال 3 شهور، تحت إشراف مهندسين مختصين بهدف توفير مصدر دخل ثابت للمتضررين من جائحة كورونا ممن فقدوا عائلهم أو تضررت أعمالهم بسبب الفيروس ، وجرى تسليم الصوب الزراعية للشباب المستحقين طبقا للشروط المعلنة.

رئيس-مجلس-إدارة-الجمعية--يشرح-لليوم-السابع-تفاصيل-إقامة-الصوب

وأضاف حنفى أن المشروع يرى النور كمبادرة إنسانية تحقق دخلا للمنتفعين والذين لم يتكلفوا أية نفقات حتى استلام الصوب وبدأوا فى الزراعة المنتظمة لإنتاج أصناف متنوعة من الخضروات بعد أن تم الانتهاء من أعمال تجهيز الأرض والصوب المصنوعة من مخلفات النخيل باشتراطات بيئية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل من مخلفات النخيل وترشيد النفقات.

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وأكد حنفى أن المشروع يعتمد على العمل الخيرى والتطوعى فى المقام الأول كأحد الأنشطة الأساسية التى تعتمد عليها الجمعية التى تخدم أهالى القرية وتم التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل أعمال تسويق المنتجات الزراعية من الخضروات التى تشهد اقبالا من السوق المحلى، مشيرا إلى أن المحافظ وافق للجمعية على حفر بئر سطحى بهدف التوسع فى المشروع وتوفير مصدر لمياه الرى بديلا عن استئجار ساعات رى من إحدى العيون المجاورة.

 

 

الصوب
 

 

الصوب-الزراعية
 

 

اليوم-السابع-داخل-أرخص-صوب-زراعية-مصنوعة-من-مخلفات-النخيل-(1)
 

 

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