شرطة بيلاروسيا تعتقل 10 محتجين فى العاصمة مينسك

موسكو /أ ش أ/

أعلنت شرطة مينسك عاصمة بيلاروسيا، اليوم السبت، اعتقال عشرة ناشطين معارضين للحكومة اليوم السبت، فى المدينة على يد شرطة مكافحة الشغب.

وذكرت الشرطة فى بيان صحفى -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه تم احتجاز المعتقلين فى أقسام الشرطة المختلفة فى مينسك لحين إجراء التحقيقات.

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عقب الانتخابات العامة التى عُقدت فى 9 أغسطس الماضي، وفاز بها الرئيس البيلاروسى الحالى ألكسندر لوكاشينكو بحصوله على 80.1% من الأصوات، وهى نتائج لم تعترف المعارضة بها، كما قامت المعارضة بإعلان فوز المرشحة المنافسة سفيتلانا تيخانوفسكايا، وكذلك تشكيل مجلس تنسيقى لنقل السلطة يتألف من 70 شخصاً.

ورد لوكاشينكو بأن سلطات الجمهورية لديها إجراءات كافية لتهدئة "بعض المتهورين"، وتعتبر المعارضة فى بيلاروس أن تيخانوفسكايا المتواجدة حاليا فى ليتوانيا هى الفائزة وتطالب بإجراء انتخابات جديدة.