سقوط 4 متهمين وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكبى واقعة السطو على أحد الشقق بالتجمع، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية والمتعلقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بأنه عقب عودته لمسكنه إكتشف كسر الباب الخلفى لمسكنه وسرقة (مشغولات ذهبية - 2 ساعة يد رجالى) .

ومن خلال التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص) وجميعهم عمال بناء بمسكن تحت الإنشاء كائن بذات المنطقة محل البلاغ ويقيمون بدائرة القسم.

وعلى الفور تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهم بدائرة القسم لدى عميلهم (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.