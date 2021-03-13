اليوم السابع
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سقوط موظفين مكنا مواطناً من بناء 11 طابقا على أملاك الدولة بالقليوبية

السبت، 13 مارس 2021 10:56 ص
سقوط موظفين مكنا مواطناً من بناء 11 طابقا على أملاك الدولة بالقليوبية عمارات مخالفة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط شتى صورها الجريمة لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيــام (مهندسة تنظيم بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية "سابقاً" ، ومهندسة تنظيم بالوحدة المحلية لمدينة أخرى بذات المحافظة "حالياً ").. باستغلالها موقعها الوظيفى والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والتواطؤ مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ ، وتمكينه من الحصول على رخصة لبناء أحد عشر دور على قطعة أرض (أملاك دولة) وقيام الأخير بإستخدام سند ملكية " مزور ".. حيث تعمدت عدم عرض ملف الترخيص و سند الملكية على الإدارة المختصة لمراجعته للتأكد من صحته، وأغفلت عمداً ذكر أن قطعة الأرض "أملاك دولة" لتمكينه من الحصول على ترخيص البناء المشار إليه.

عقب تقنـين الإجـراءات تم ضبطها..وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بالواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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