اليوم السابع
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سقوط عاطل وربة منزل أثناء بيعهم المواد المخدرة فى السلام

السبت، 13 مارس 2021 10:45 ص
سقوط عاطل وربة منزل أثناء بيعهم المواد المخدرة فى السلام حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل وربة منزل بمنطقة السلام، لحيازتهما مواد مخدرة بقصد التصنيع والإتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم تصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها، فقد تمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطل- ربة منزل "لها معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس ، كمية من جوهر مخدر الحشيش ، كمية من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتغليف، سلاح أبيض مطواة، مبلغ مالى، ميزان حساس، هاتفى محمول).
 
وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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