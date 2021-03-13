اليوم السابع
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سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية بالمنيا.. فيديو وصور

السبت، 13 مارس 2021 01:33 م
سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية بالمنيا.. فيديو وصور سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية
المنيا - حسن عبد الغفار

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زار اليوم السبت الدكتو حمد بن سعيد الشامسى الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، منطقة تل العمارنة الأثرية بديرمواس بمحافظة المنيا، اليوم ضمن زيارته لمحافظات الصعيد ، المنيا وأسيوط وتشمل زيارته دير المحرق بالقوصية بأسيوط . 
 
 
ومن المتوقع أن يلتقى سفير دولة الإمارات اللواء أسامة القاضي، لبحث مجالات الاستثمار بالمحافظة.

واستقبل أهالي دير مواس في المنيا الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، بالطبل والمزمار البلدي بمحطة سكك حديد دير مواس ورددوا الأناشيد الوطنية، ورفعوا الأعلام المصرية والإماراتية.

سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (1)
سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (1)

 

سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (2)
سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (2)

 

سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (3)
سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (3)

 

سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (4)
سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (4)

 

سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (5)
سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (5)

 

سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (6)
سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (6)

 

سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (7)
سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (7)

 

سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (8)
سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (8)

 

سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (9)
سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية (9)

 

 


سفير الامارات

دولة الإمارات تل العمارنه

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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