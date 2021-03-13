سفير الإمارات يزور منطقة تل العمارنة الأثرية بالمنيا.. فيديو وصور

المنيا - حسن عبد الغفار

زار اليوم السبت الدكتو حمد بن سعيد الشامسى الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، منطقة تل العمارنة الأثرية بديرمواس بمحافظة المنيا، اليوم ضمن زيارته لمحافظات الصعيد ، المنيا وأسيوط وتشمل زيارته دير المحرق بالقوصية بأسيوط .

ومن المتوقع أن يلتقى سفير دولة الإمارات اللواء أسامة القاضي، لبحث مجالات الاستثمار بالمحافظة.