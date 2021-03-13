زى النهارده.. الحكم بالمؤبد والمشدد للمتهمين بمحاولة الهروب من قسم الموسكى

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده، منذ 5 سنوات يوم 13 مارس 2016، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لـ9 متهمين، والسجن المؤبد 25 عاما لمتهم، على خلفية اتهامهم بمحاولة الهروب من قسم الموسكى.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليه النقيب حسين أحمد، فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات قسم الموسكى، إلى جانب اتهام المتهم العاشر والحادى عشر بحيازة مخدر الترامادول.