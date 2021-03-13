زى النهاردة..شاهد بـ"أحداث كنيسة مارمينا": عثرنا على قنبلة وسلاح بحوزة المتهم

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من سنة، وتحديدا فى يوم 13 مارس 2019، استمعت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، لأقوال الشهود في محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة بـ" أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات رضا شوقى، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل أمين شرطة بمباحث قسم شرطة حلوان، وأثناء تفقد الحالة الأمنية تلقى رئيس المباحث اتصال بوجود ضرب نار بالشارع الغربى، وتعامل مأمور القسم مع المتهم.

وأضاف الشاهد أنه رأى المتهم يقوم بضرب نار عشوائى وبينى وبينه حوالى 50 مترا، وعقب إصابة المتهم تم عمل كردون أمنى حوله.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات عبد الله سيد شعبان، وقال بعد حلف اليمن إنه يعمل رقيب شرطة بقسم حلوان، وأثناء التوجه لكنيسة العينة المقدسة، تلقى رئيس الدورة إشارة بوجود ضرب نار على كنيسة مارمينا بالشارع الغربى بحلوان.

وأضاف الشاهد أنه عقب وصول الدورية قام المتهم بإطلاق النار على الدورية بصورة عشوائية، مشيرًا إلى أن المتهم أصيب بطلقة نارية أثناء تعامل قوات القسم معه وكان بحوزته سلاح نارى وحقيبة كتف.

وكان النائب العام المستشار السابق نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارميناالعجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسب النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وكشفت التحقيقات من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما ثبت من التحقيقات سابقة استخدام السلاح الناري المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى في ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بمنطقة العياط، محافظة الجيزة.