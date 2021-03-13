زعماء أوروبيون يحثون الاتحاد الأوروبي على بحث مسألة توزيع لقاحات كورونا

(رويترز)

وجه زعماء النمسا وجمهورية التشيك وبلغاريا وسلوفينيا ولاتفيا رسالة خطية إلى الاتحاد الأوروبي لمناقشة توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 داخل الكتلة بعد أن شكت النمسا من أنه غير متكافئ.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إن جرعات اللقاح لا يتم توزيعها بالتساوي بين الدول الأعضاء على الرغم من الاتفاق داخل الكتلة على القيام بذلك وفقا لعدد السكان.

وأضاف كورتس أن السبب في ذلك هو عقد صفقات منفصلة بين مجلس الاتحاد الأوروبي المعني بتوجيه اللقاحات وشركات الأدوية.

وأكد كورتس على تويتر اليوم السبت أنه دعا، ومعه أربعة من نظرائه في رسالة مشتركة، إلى إجراء مناقشات لإيجاد "حل أوروبي".

ونشرت وسائل الإعلام النمساوية الرسالة الموجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وجاء في الرسالة أنه "في الأيام الأخيرة... اكتشفنا أن... تسليم جرعات اللقاح من قبل شركات الأدوية إلى عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يتم تنفيذه على قدم المساواة" وفقا لعدد السكان.