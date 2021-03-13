اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مارس 2021 03:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة تحقق حلم أهالى حجازة بقنا.. البدء فى توصيل الصرف الصحى للقرية

السبت، 13 مارس 2021 02:35 ص
حياة كريمة تحقق حلم أهالى حجازة بقنا.. البدء فى توصيل الصرف الصحى للقرية حياة كريمة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت الأجهزة المعنية فى تحديد أماكن محطات الصرف الصحى بقرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب قنا، ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى ستقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات.

وقال على الحجيرى، سكرتير الوحدة المحلية، لـ"اليوم السابع"، إن محطات الطرد الخاصة بمشروع الصرف الصحى ستخدم المشروع بقريتى حجازة والعليقات، محطتين لحجازة قبلى، وواحدة لبحرى وأخرى لقرية العليقات.

وأوضح الحجيرى، أن  محطة رفع رقم 1 صرف صحى حجازة قبلى، بجوار سوق السبت تقام على مساحة 2025م2، ومحطة رفع رقم 2 على مساحة 490 م بمنطقة الشبوعة، حجازة قبلى، ومنطقة العاقولا لإنشاء محطة رفع  تخدم صرف صحى حجازة بحرى على مساحة 1700 م2،  أما محطة رفع صرف صحى العليقات فهى على مساحة 900 م، عبارة عن قطعة أرض تبرع من أهالى العليقات بحوض رمضان البحرى.

وكانت قد بدأت الشركة المساهمة فى تسلم مواقع عملها لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمجلس قروى حجازة قبلى ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة".

 


حياة كريمة

الصرف الصحي

قرية حجازة

اخبار قنا

مبادرة حياة كريمة

قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" نقلة نوعية فى الخدمات الصحية لأهالى الريف.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 12 مارس 2021 03:30 م

83 مشروعا بـ13 قرية على مرحلتين بمركزى إدفو وكوم أمبو‎ ضمن "حياة كريمة".. صور

الجمعة، 12 مارس 2021 02:09 م

"حياة كريمة" نقلة تاريخية للقرى والريف المصرى.. برلمانيون: المبادرة تستهدف النهوض بمستوى الخدمات.. وتقدم حلولا جذرية للمشاكل المتوارثة في القطاعات المختلفة.. وخطوة جديدة نحو تمكين المرأة وبناء الإنسان المصرى

الجمعة، 12 مارس 2021 02:00 م

حياة كريمة ترسم البهجة على وجوه أهالى قرية زاوية الناوية فى بنى سويف.. توصيل خدمات الصرف الصحى وإنشاء مركز شباب وتغيير شبكة المياه ومكتب تضامن اجتماعي أبرز المطلب.. والأهالى يوجهون الشكر للرئيس السيسي.. صور

الجمعة، 12 مارس 2021 01:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة