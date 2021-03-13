حياة كريمة تحقق حلم أهالى حجازة بقنا.. البدء فى توصيل الصرف الصحى للقرية

وقال على الحجيرى، سكرتير الوحدة المحلية، لـ"اليوم السابع"، إن محطات الطرد الخاصة بمشروع الصرف الصحى ستخدم المشروع بقريتى حجازة والعليقات، محطتين لحجازة قبلى، وواحدة لبحرى وأخرى لقرية العليقات.

وأوضح الحجيرى، أن محطة رفع رقم 1 صرف صحى حجازة قبلى، بجوار سوق السبت تقام على مساحة 2025م2، ومحطة رفع رقم 2 على مساحة 490 م بمنطقة الشبوعة، حجازة قبلى، ومنطقة العاقولا لإنشاء محطة رفع تخدم صرف صحى حجازة بحرى على مساحة 1700 م2، أما محطة رفع صرف صحى العليقات فهى على مساحة 900 م، عبارة عن قطعة أرض تبرع من أهالى العليقات بحوض رمضان البحرى.

وكانت قد بدأت الشركة المساهمة فى تسلم مواقع عملها لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمجلس قروى حجازة قبلى ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة".