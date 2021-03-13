اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مارس 2021 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم السبت 13/3/2021 فى مصر

السبت، 13 مارس 2021 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 13/3/2021 فى مصر حالة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم  السبت،  طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة ، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء ، وطقس دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا .
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة شمال البلاد ، بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على جنوب البلاد.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.
 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى  23
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم  الصغرى 11 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 العظمى 20
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 العظمى 19
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 22
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 08 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 23
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 12 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 12 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 25
 
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس القاهرة

حالة الطقس هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الاسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس

حاله الطقس

حالة الطقس فى الاسكندرية

حالة الطقس درجة الحرارة

حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس الان

حالة الطقس درجة الحرارة غدا

الطقس غدا

اخبار الطقس

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس في الاسكندريه

اخبار الطقس غدا في الاسكندريه

الطقس غدًا

توقعات الطقس غدا

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة غدا

درجات الحرارة في مصر

درجات الحرارة في القاهرة

درجات الحرارة في الإسكندرية

درجات الحرارة الان

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس

الجمعة، 12 مارس 2021 11:19 ص

غدا شبورة على الطرق وطقس دافئ على القاهرة والعظمى 23 درجة

الجمعة، 12 مارس 2021 10:51 ص

انخفاض آخر بدرجات الحرارة اليوم وأمطار بالإسكندرية والعظمى بالعاصمة 23 درجة

الجمعة، 12 مارس 2021 08:00 ص

7 أيام وينتهى الشتاء.. السبت 20 مارس بداية فصل الربيع

الجمعة، 12 مارس 2021 03:29 ص

حالة الطقس اليوم الجمعة 12/3/2021 فى مصر

الجمعة، 12 مارس 2021 12:00 ص

درجات الحرارة اليوم الجمعة 12/3/2021 فى مصر

الجمعة، 12 مارس 2021 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة