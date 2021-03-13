اليوم السابع
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تونس تعلن إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية فى محاولة لاجتياز الحدود

السبت، 13 مارس 2021 02:03 م
تونس تعلن إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية فى محاولة لاجتياز الحدود مهاجرين - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، أن الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بـ"صفاقس"، تمكنت من إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية، وأضافت الداخلية التونسية - في بيان على صفحتها الرسمية - أنه تم ضبط 128 مهاجرا غير شرعي كانوا يحاولون اجتياز الحدود خلسة، منهم 33 تونسيا والبقية من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأشار البيان إلى أنه تم حجز 4 مراكب صيد و3 محركات بحرية خارجية.. وقد أمرت النيابة العمومية في تونس باتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكرأن، لقى 14 مهاجرا إفريقيا الأسبوع الماضى مقتلهم بعد غرق قاربهم قبالة ساحل تونس.


مهاجرين

تونس

هجرة غير شرعية

أخبار تونس

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