تونس تعلن إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية فى محاولة لاجتياز الحدود

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، أن الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بـ"صفاقس"، تمكنت من إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية، وأضافت الداخلية التونسية - في بيان على صفحتها الرسمية - أنه تم ضبط 128 مهاجرا غير شرعي كانوا يحاولون اجتياز الحدود خلسة، منهم 33 تونسيا والبقية من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأشار البيان إلى أنه تم حجز 4 مراكب صيد و3 محركات بحرية خارجية.. وقد أمرت النيابة العمومية في تونس باتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكرأن، لقى 14 مهاجرا إفريقيا الأسبوع الماضى مقتلهم بعد غرق قاربهم قبالة ساحل تونس.
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