تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعيين أعضاء جدد من ذوى الخبرة بمجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"؛ على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 مارس 2021 ولمدة عام.

وشمل القرار تعيين كل من، المهندس ماجد محمد محمود إبراهيم نائب الرئيس والمدير العام لمركز التميز بشركة ديل تكنولوجيز"Dell Technologies ". و ريم إدوارد إبراهيم أسعد نائب رئيس شركة سيسكو "Cisco" فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الدكتور هشام سيد رمضان هدارة رئيس مجلس إدارة شركة "ساى وير للأنظمة " Si-Ware Systems.4.

وإنجى أسامة حسين وهدان رئيس قطاع الموارد البشرية والعلاقات العامة بالبنك العربى الإفريقى AAIB . و أحمد عيسى طه أبو حسين الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى CIB. والمهندس أمير محمد شريف محمود الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "بشر سوفت " BasharSoft..

هذا ويضم مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" أيضا ممثلين عن كل من مجلس الدولة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ورئاسة الجمهورية، والمخابرات العامة، ووزارة المالية، وذلك طبقاً لقانون إنشاء الهيئة رقم 15 لسنة 2004.