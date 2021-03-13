تعرف على جهود شرطة المسطحات المائية في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

ونجحت الجهود فى مجال الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية في ضبط (شركة ومصنع) بمضبوطات (164,375 طن أعلاف – منتهية الصلاحية وبدون بيانات) بنطاق مديرية أمن المنوفية ، وفي مجال الطب البيطرى تم ضبط (4 محلات جزارة) بنطاق مديرية أمن القليوبية ، بمضبوطات بلغت ( 50 كيلو جرام لحوم) ذبح خارج المجازر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى .وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية من ضبط (شركة ومصنع) بنطاق مديرية أمن المنوفية ، بمضبوطات بلغت (59,872 طن مواد غذائية) بدون بيانات ومجهولة المصدر متغيرة الخواص الطبيعية الطبيعية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية ومجهولة المصدر .

وفى مجال الصحة العامة تم ضبط (مستودع بدون ترخيص) بنطاق مديرية أمن الشرقية ، بمضبوطات بلغت (30 طن مواد خام نفايات ومخلفات طبية خطرة) مجهولة المصدر، وفي مجال مكافحة عوادم السيارات تم ضبط عدد (20 سيارة) لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق مديرية أمن الجيزة .

ونجحت الجهود في مجال مكافحة الضوضاء من ضبط عدد (1) قضية "زيادة ضوضاء عن الحد المسموح به قانوناً" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية ، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (25) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ، وفى مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (14) وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية .. بنطاق المنطقة المركزية.