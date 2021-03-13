تطبيق منظومة تخريد السيارات ببور سعيد.. والمحافظ: تطوير 17 محطة وقود للعمل بالغاز

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن بورسعيد تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة "تخريد السيارات"، وذلك فى إطار الأعمال التنموية التى تشهدها المحافظة وللحفاظ على المستوى الحضارى لها.

تفقد محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مقر تخريد السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عاما، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ببدء أعمال تخريد السيارات التى مر عليها 20 عاما بجميع محافظات الجمهورية .

وتابع المحافظ، معدلات تنفيذ الأعمال، مشددا على سرعة الانتهاء من إنشاء مقر تخريد السيارات للبدء فى استلام السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عاما بجراج حى المناخ.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة «تخريد السيارات» ، وذلك فى إطار الأعمال التنموية التى تشهدها محافظة بورسعيد وللحفاظ على المستوى الحضارى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن أعمال إنشاء مقر تخريد السيارات ، يأتى بالتوازى مع أعمال إنشاء وتطوير 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى ، فى إطار خطة الدولة لإحلال وتجديد السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين ، يأتى ذلك تماشيا مع خطة التنمية التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات.



محافظ بورسعيد ومدير المرور



محافظ بورسعيد يتفقد مقر التخريد