تسليم 2305 بوليصات تأمين لصيادي البحر الأحمر و1001 للعمالة غير المنتظمة.. فيديو لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

سلمت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، 2305 بوليصة تأمين للصيادين بمحافظة البحر الأحمر، بعد تسجيلهم وعمل مظلة تأمين لهم، بحضور قيادات القوى العاملة بمجمع إعلام الغردقة.

وأكد سعيد عبد الراضي، مدير عام مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أنه سيتم تسليم اليوم 1001 بوليصة تأمين للعمال غير المنتظمة، قيمة البوليصة 100 ألف جنيه لكل مستحق، وذلك بهدف التأمين على العجز الكلى والجزئى لصيادى والعمالة الغير منتظمة بالبحر الأحمر.

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة، أنه تم تسليم عقود عمل لـ20 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً.

وتابع أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض له فى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرته يعينها على أمور الحياة، فهذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة.

كانت مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر، قد انتهت من حصر وتسجيل العاملين بمهنة الصيد بمختلف مدن المحافظة لضمهم لمبادرة الرئيس السيسى الخاصة بدعم صيادى مصر والتى تشمل تقديم الرعاية الاجتماعية والمالية والصحية على اعتبار أن الصيادين من أكثر الفئات التى تحتاج للرعاية، وصل إجمالى الصيادين الذين تم حصرهم بالبحر الاحمر نحو 4400 صياد طبقا للكشوف المقدمة من جمعيات الصيد والتسجيل الشخصى من الصيادين بهدف إنشاء قاعدة بيانات.



بوليصة تامين الصيادين



تسليم بوليصة التأمين



تسليم بوليصة تأمين للصيادين



تسليم بوليصة للعمالة الغير منتظمة



جانب من تسليم بوليصة التأمين للصيادين