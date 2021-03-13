تسليم بوليصة تأمين على الحياة للصيادين فى البحر الأحمر .. اليوم

وأضاف مدير عام القوى العاملة بالبحر الأحمر لـ"اليوم السابع"، أنه تم استخراج بوليصة التأمين على العجز الكلى والجزئي لصيادى البحر الأحمر بعدما تم وعودهم بها في اخر لقاء لهم مع الوزير.

وتابع: "كذلك سيتم تسليم 10 من ذوي الاحتياجات الخاصة عقود عمل بالمنشآت المختلفة، وذلك بمجمع اعلام الغردقة بمحافظة البحر الأحمر صباح اليوم السبت.

وأوضح أنه تم حصر جميع الصيادين بالمحافظة وتسجيلهم في قاعده بيانات القوي العاملة، ليكون لهم مظله داخل القوي العاملة، وتم استخراج بوليصة التأمين لهم.