ترامب يلمح لترشح زوجة ابنه للشيوخ الأمريكى خلال حملة لإنقاذ الكلاب.. فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

ظهر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أمس الجمعة فى حملة لجمع التبرعات لإنقاذ كلاب كانت زوجة ابنه لارا ترامب تقيمها فى نادى مارالاجو الخاص بالرئيس السابق.

President Trump makes surprise appearance at animal rescue fundraiser. More at https://t.co/j4AOiStqCD@bdrr pic.twitter.com/J4yai8cAbU — T.A. Walker (@timallanwalker) March 12, 2021

ألقى ترامب خطابًا مرتجلًا خلال الحدث والذى كان يهدف إلى جمع 500 ألف دولار لجلب 500 كلب إلى الولايات المتحدة، حسبما قال مؤسس المجموعة ورئيسها لشبكة أن بى سي.

وقال ترامب الذى كان يرتدى قبعة حمراء تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة اخري" خلال كلمته: "أنا معكم بنسبة 100 فى المائة. لقد عقدنا العديد من الاجتماعات فى البيت الأبيض والمكتب البيضاوى بشأن إنقاذ ومساعدة الكلاب!"

ووفقا للتقرير، إلى جانب الحديث عن الكلاب، أشار ترامب على خشبة المسرح إلى احتمال ترشح لارا ترامب لمجلس الشيوخ.

ويقال أن لارا ترامب قد نظرت فى محاولة لاستبدال السناتور المتقاعد ريتشارد بور (يمين) فى ولاية كارولينا الشمالية فى عام 2022، على الرغم من أنها لم تصدر أى إعلان رسمي.

قال ترامب للحاضرين: "لا أعرف، أنت ترشح لمجلس الشيوخ. سمعت أنها ستترشح لمجلس الشيوخ " فى إشارة إلى لارا زوجة ابنه.

يخطط الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب للعب دور نشط فى انتخابات التجديد النصفى فى الكونجرس لعام 2022 وقد ألقى بالفعل بدعمه وراء عدد من الجمهوريين، بما فى ذلك بعض المشرعين الجمهوريين الذين انتقدوه بعد أحداث الشغب فى الكابيتول فى 6 يناير.