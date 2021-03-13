اليوم السابع
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تخصيص قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة لإقامة محطة صرف صحى بقرية طما فيوم ببنى سويف

السبت، 13 مارس 2021 04:00 ص
تخصيص قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة لإقامة محطة صرف صحى بقرية طما فيوم ببنى سويف محطه صرف صحى - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أكد المحاسب نشأت معيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، على معاينة قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة بزمام قرية طما فيوم، تمهيدا لإنهاء إجراءات تخصيصها لإنشاء محط صرف صحى وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف نشأت معبد ، أنه تم استحداث طريق قلة إهناسيا والبدء فى تمهيده ثم رصفه، ليخدم أكثر من 40 ألف نسمه من قرى قلة ونزلة المشارقة ومنشأة كساب ويربط بين مركزى ببا وإهناسيا.

وأكد رئيس المدينة أنه جارى حاليا أعمال رصف طريق ننا / فزارة بطول 1.2 كم، والتأكيد على رفع مستوى البيارات وغرف الصرف الصحى وغرف محابس المياة فى عرض الطريق وتأهيل جميع الغرف لتتناسب والطبقة الأخيرة من الأسفلت، علاوة على تمهيد طريق العواونة/ كوم الرمل ورفع المخلفات الصلبة على جانبى الطريق.


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