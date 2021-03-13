تحسين شبكات الكهرباء وخدمات الإنارة ضمن خطة "حياة كريمة" لتطوير قرى مصر

كتبت إيمان علي

تستهدف مبادرة حياة كريمة، من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات أهالى القرى والفئات الأكثر احتياجا فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، وقد استجابت المبادرة لمطالب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وتم البدء فى خطة موسعه لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية يتم تنفيذها على 3 مراحل.

وكانت قد أكدت وزارة الكهرباء، أن المستهدف هو أن يحصل المواطن الموجود فى أصغر قرية بأبعد نقطة بمحافظات الصعيد على خدمة بأعلى جودة وأفضل كفاءة، وقد تم تكليف شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدراسة كافة الاحتياجات وإجراء الدراسات اللازمة لتحسين الشبكة الكهربائية، ونرصد أبرز ما جاء بخطة الوزارة لتطوير قرى "حياة كريمة"، والجهود التى تمت، حسب ما استعرضته الوزارة أمام مجلس النواب:

- يستهدف تحسين الشبكات الكهربائية فى 150 مركز.

- تكلفة تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية، قد تصل إلى 66 مليار جنيه.

- المرحلة الأولى تشمل51 مركزا بتكلفه تصل إلى 24 مليار جنيه.

- سيتم توفير مصدرين للتغذية الكهرباء لكل قرية لمواجهة أى انقطاعات.

- زيادة الجهد الكهربائى لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية.

- استبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك.

- يستهدف وضع 8 الاف محول كهرباء، و13 ألف كشك كهرباء.

- تم الانتهاء من تطوير شبكات توزيع الكهرباء بـ6 قرى من الأكثر فقرا بـ21 مليون.