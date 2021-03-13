اليوم السابع
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السبت، 13 مارس 2021 06:35 م
خالد صلاح
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تحذير من تعرض جبال روكي والسهول العظمى بأمريكا لعاصفة ثلجية خطيرة

السبت، 13 مارس 2021 06:26 م
تحذير من تعرض جبال روكي والسهول العظمى بأمريكا لعاصفة ثلجية خطيرة عاصفة ثلجية
(رويترز)

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توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالولايات المتحدة هبوب عاصفة ثلجية ربيعية قوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة على جبال روكي والسهول العظمى الوسطى وحذر خبراء الأرصاد من جو عاصف وانقطاع الكهرباء وحدوث انهيارات ثلجية.

ووجهت الهيئة تحذيرات من هبوب عاصفة ثلجية على مناطق بولاية وايومنج وغرب ولاية نبراسكا حيث يمكن أن يؤدي تراكم الثلوج حتى 61 سنتيمترا والرياح العاتية التي تصل سرعتها إلى 105 كيلومترات إلى أوضاع خطيرة ابتداء من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين.

ونبهت هيئة الأرصاد الجوية المسافرين على الطرق بضرورة حمل إمدادات طوارئ ومصابيح كهربائية. وحذرت الهيئة من أن الرياح العاتية والثلوج الكثيفة قد تتسبب في أضرار جسيمة بالأشجار وخطوط الكهرباء.

 

 

 


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