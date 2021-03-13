اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مارس 2021 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد وفتح عيادة بمنطقة الصف

السبت، 13 مارس 2021 12:19 م
تجديد حبس شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد وفتح عيادة بمنطقة الصف حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة للمرة الثانية حبس شاب حاصل على بكالوريوس علوم، لاتهامه بانتحال صفة طبيب نساء وتوليد، وفتح عيادة بإحدى قرى الصف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

يذكر أن إدارة العلاج الحر حررت محضرا رقم 1007 إداري الصف لسنة 2020 بقسم شرطة الصف ضد المتهم، لادارته عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى الصف دون الحصول على ترخيص.

 

وتبين أن المتهم حاصل على بكالوريوس علوم، ويدير عيادة نساء وتوليد لعدة سنوات، ويتنقل بين المحافظات، وتبين تزويره بعض المستندات لممارسة نشاطه، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


انتحال صفة

نساء وتوليد

اخبار الحوادث

طبيب مزيف

انتحال صفة طبيب

الدكتور النصاب

الصف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة