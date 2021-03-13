بورتلاند تطالب بتمويل إضافى للضباط بعد أشهر من الهجوم على الشرطة بسبب "فلويد"

كتبت: نهال أبو السعود

دعا عمدة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية، إلى تقديم ما يقرب من مليوني دولار كتمويل إضافي لقوة ‏شرطة المدينة، مشيرًا إلى ارتفاع جرائم القتل وغيرها من جرائم العنف.‏

وفقا لتقرير فوكس نيوز، جاء طلب عمدة المدينة تيد ويلر يوم الجمعة خلال خطابه عن حالة ‏المدينة - وبعد 3 أيام من إدانة ويلر لواحدة من أحدث عمليات القتل في المدينة، والتي قتل فيها ‏رجل يبلغ من العمر 42 عامًا في وضح النهار في المدينة.‏

وكتب ويلر على تويتر: "كان إطلاق النار هذا وقحًا ومروعًا.. تعمل المدينة وشركاؤها بجد لمنع وتقليل ‏عنف السلاح إنها أزمة صحية عامة تضر بمجتمعنا بأكمله".

شكل طلب تمويل ويلر تحولاً في بورتلاند ، التي كان يُنظر إليها على أنها مركز للدعوات لتفكيك ‏الشرطة حيث سعت الجماعات الليبرالية إلى تحويل الأموال العامة من أقسام الشرطة التقليدية وإلى ‏جهود مثل تطوير المجتمع، وذلك في أعقاب سلسلة الاحتجاجات العنيفة التي أعقبت مقتل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد علي يد الشرطة.

وفي يونيو الماضي ، صوت قادة المدينة لخفض 16 مليون دولار من ميزانية الشرطة ، وهي خطوة ‏تضمنت القضاء على وحدة الحد من العنف المسلح ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.‏

لكن بورتلاند، شهدت في الأشهر الأخيرة تصاعدًا في عنف السلاح، حيث شهدت منذ بداية عام 2021 ‏‏20 جريمة قتل معظمها بإطلاق النار مقارنة بنفس الوقت من مارس من العام الماضي ، شهدت ‏المدينة جريمة قتل واحدة فقط .‏

واستعرض ويلر، اقتراحه قبل خطاب الجمعة ، خلال مؤتمر صحفي مع قائد الشرطة تشاك لوفيل ‏ومسؤولين آخرين في المدينة، وقال: إن فريق الدورية المقترح سيعمل بشكل مختلف عن فريق الحد ‏من العنف المسلح الذي تم حله العام الماضي.‏