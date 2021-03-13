بورتلاند تطالب بتمويل إضافى للضباط بعد أشهر من الهجوم على الشرطة بسبب "فلويد"

دعا عمدة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية، إلى تقديم ما يقرب من مليوني دولار كتمويل إضافي لقوة شرطة المدينة، مشيرًا إلى ارتفاع جرائم القتل وغيرها من جرائم العنف.
وفقا لتقرير فوكس نيوز، جاء طلب عمدة المدينة تيد ويلر يوم الجمعة خلال خطابه عن حالة المدينة - وبعد 3 أيام من إدانة ويلر لواحدة من أحدث عمليات القتل في المدينة، والتي قتل فيها رجل يبلغ من العمر 42 عامًا في وضح النهار في المدينة.
وكتب ويلر على تويتر: "كان إطلاق النار هذا وقحًا ومروعًا.. تعمل المدينة وشركاؤها بجد لمنع وتقليل عنف السلاح إنها أزمة صحية عامة تضر بمجتمعنا بأكمله".
شكل طلب تمويل ويلر تحولاً في بورتلاند ، التي كان يُنظر إليها على أنها مركز للدعوات لتفكيك الشرطة حيث سعت الجماعات الليبرالية إلى تحويل الأموال العامة من أقسام الشرطة التقليدية وإلى جهود مثل تطوير المجتمع، وذلك في أعقاب سلسلة الاحتجاجات العنيفة التي أعقبت مقتل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد علي يد الشرطة.
وفي يونيو الماضي ، صوت قادة المدينة لخفض 16 مليون دولار من ميزانية الشرطة ، وهي خطوة تضمنت القضاء على وحدة الحد من العنف المسلح ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.
لكن بورتلاند، شهدت في الأشهر الأخيرة تصاعدًا في عنف السلاح، حيث شهدت منذ بداية عام 2021 20 جريمة قتل معظمها بإطلاق النار مقارنة بنفس الوقت من مارس من العام الماضي ، شهدت المدينة جريمة قتل واحدة فقط .
واستعرض ويلر، اقتراحه قبل خطاب الجمعة ، خلال مؤتمر صحفي مع قائد الشرطة تشاك لوفيل ومسؤولين آخرين في المدينة، وقال: إن فريق الدورية المقترح سيعمل بشكل مختلف عن فريق الحد من العنف المسلح الذي تم حله العام الماضي.
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