بداية الربيع "السبت" 20 مارس.. والبحوث الفلكية: الليل والنهار يتساويان هذا اليوم

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستشهد يوم 20 مارس الاعتدال الربيعى، وبداية فصل الربيع بالنصف الشمالى للكرة الأرضية.

وأوضح أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن الشمس تشرق فى هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب فى نقطة الغرب تماما، وذلك اليوم هو ذروة فصل الربيع فلكيا فى نصف الكرة الشمالى وذروة فصل الخريف فلكيا فى نصف الكرة الجنوبى.

وأضاف تادرس، أنه فى هذا الوقت تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء تماما فتتساوى كمية الإشعاع الشمسى على نصفى الكرة الأرضية والذى ينتج عنه تساوى عدد ساعات الليل والنهار فيبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا.

وتابع تادرس: تكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان الدول الواقعة على خط الاستواء ولا يكون لك ظلا على الأرض في ذلك الوقت.