اندلاع مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين فى بلدة سلواد شرق رام الله

رام الله /أ ش أ/

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت فى بلدة سلواد، شرق رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "مشرية" فى البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفى السياق ذاته.. جرفت آليات الاحتلال اليوم، مساحات واسعة من أراضى بلدتى يتما وقبلان جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مساحات واسعة من أراضى بلدتى يتما وقبلان تشهد أعمال تجريف، بهدف توسعة مستوطنة "رحاليم" الجاثمة على أراضى المواطنين الفلسطينيين.