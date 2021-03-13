انتقادات لرئيس "أمازون" بعد رفضه المثول أمام مجلس الشيوخ بشأن "عدم المساواة"

كتبت: نهال أبو السعود

وجه السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز انتقادات إلى مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذي جيف ‏بيزوس بعد أن رفض دعوة للمثول أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ بشأن عدم المساواة في ‏الدخل الأسبوع المقبل.‏

وقال ساندرز إنه طلب من بيزوس الظهور في جلسة استماع للجنة يوم الأربعاء لمناقشة انتخابات ‏النقابة التي تجري في مستودع أمازون في ألاباما، وعلى الرغم من عدم إصدار امازون أو ‏بيزوس نفسه تصريحات رسمية إلا أن الشركة أكدت لشبكة "سي ان بي سي" إنه لن يحضر جلسة ‏الاستماع.‏

من جانبه ، كتب بيرني ساندرز مساء الجمعة على حسابه بتويتر: "من المؤسف أن السيد بيزوس لن ‏ينضم إلى جلسة الاستماع لدينا. بينما أصبح أكثر ثراءً خلال الوباء، تكافح العائلات ‏من أجل البقاء، فلماذا ينفق الكثير من المال لمنع العمال من تنظيم نقابة في مستودع أمازون في ‏ألاباما" ‏

ووفقا للتقرير، لم ترد أمازون على الفور على استفسار عما إذا كان جيف بيزوس سيحضر الجلسة، ‏وقال ساندرز إنه كان يدعو جلسة استماع بشأن الأزمة المتزايدة لعدم المساواة في الثروة وذكر أنه ‏‏"خلال الوباء ، زادت ثروة 664 مليارديراً في أمريكا بمقدار 1.3 تريليون دولار".‏

وستركز جلسة الأسبوع المقبل على "أزمة عدم المساواة في الدخل والثروة في أمريكا"، ومن بين الشهود ‏الآخرين وزير العمل السابق روبرت رايش.‏

ارتفعت ثروة جيف بيزوس بنحو 59 % خلال الوباء، الذي شهد زيادة المبيعات عبر الإنترنت مع بقاء ‏الناس في منازلهم في ظل ظروف الإغلاق.