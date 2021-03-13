انتقادات لرئيس "أمازون" بعد رفضه المثول أمام مجلس الشيوخ بشأن "عدم المساواة"

وجه السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز انتقادات إلى مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذي جيف بيزوس بعد أن رفض دعوة للمثول أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ بشأن عدم المساواة في الدخل الأسبوع المقبل.
وقال ساندرز إنه طلب من بيزوس الظهور في جلسة استماع للجنة يوم الأربعاء لمناقشة انتخابات النقابة التي تجري في مستودع أمازون في ألاباما، وعلى الرغم من عدم إصدار امازون أو بيزوس نفسه تصريحات رسمية إلا أن الشركة أكدت لشبكة "سي ان بي سي" إنه لن يحضر جلسة الاستماع.
من جانبه ، كتب بيرني ساندرز مساء الجمعة على حسابه بتويتر: "من المؤسف أن السيد بيزوس لن ينضم إلى جلسة الاستماع لدينا. بينما أصبح أكثر ثراءً خلال الوباء، تكافح العائلات من أجل البقاء، فلماذا ينفق الكثير من المال لمنع العمال من تنظيم نقابة في مستودع أمازون في ألاباما"
ووفقا للتقرير، لم ترد أمازون على الفور على استفسار عما إذا كان جيف بيزوس سيحضر الجلسة، وقال ساندرز إنه كان يدعو جلسة استماع بشأن الأزمة المتزايدة لعدم المساواة في الثروة وذكر أنه "خلال الوباء ، زادت ثروة 664 مليارديراً في أمريكا بمقدار 1.3 تريليون دولار".
وستركز جلسة الأسبوع المقبل على "أزمة عدم المساواة في الدخل والثروة في أمريكا"، ومن بين الشهود الآخرين وزير العمل السابق روبرت رايش.
ارتفعت ثروة جيف بيزوس بنحو 59 % خلال الوباء، الذي شهد زيادة المبيعات عبر الإنترنت مع بقاء الناس في منازلهم في ظل ظروف الإغلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة