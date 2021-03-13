النقل تقرر إنشاء كوبرى جديد للمشاة بمدينة الباجور فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، منذ قليل، أعمال الصيانة بكوبرى الباجور بمحافظة المنوفية، وطالب الشركة المنفذة الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن.

وقرر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنشاء كوبرى مشاة أعلى شريط السكة الحديد بمدينة الباجور.

جاء ذلك على خلفية قيام المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتفقد أعمال طريق الباجور - القناطر الخيرية المزدوج ضمن أعمال المرحلة الأولى بتكلفة تقديرية ما يقرب 130 مليون جنيه، ويعد من أكبر خطط الرصف في تاريخ محافظة المنوفية بإشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة الباجور، وفى إطار المتابعة المستمرة لكافة القطاعات علي أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ.

وأكد محافظ المنوفية، أن أعمال الرصف والتطوير تتم على مرحلتين، المرحلة الأولى بالمسافة من "الباجور – القناطر الخيرية" بطول 33 كم، والثانية بالمسافة من "شبين الكوم – الباجور" بطول 12 كم.

وتابع محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من رصف 12 كم بتقنية FDR بالإضافة إلى 9 كم أعمال طبقة إسفلتية (رابطة) فى أقل من شهرين باتجاه القناطر الخيرية بنسبة تنفيذ 22 %، مضيفاً أنه جاري حالياً تنفيذ أعمال رصف بتقنية FDR بطريق شعشاع – طليا – الكوادي – شما بنسبة تنفيذ 40% وذلك وفق البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمواصلات لرصف ورفع كفاءة عدد 17 طريقا من الطرق المحلية بتكلفة إجمالية 236 مليون جنيه بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد وإزالة العقبات، مشدداً على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مؤكداً أن المنوفية تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعا حيويا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة.



المهندس كامل الوزير وزير النقل



جانب من جولة وزير النقل ومحافظ المنوفية لتفقد اعمال الصيانة لكوبرى الباجور



جولة المهندس كامل الوزير وزير النقل ومحافظ المنوفية بالباجور