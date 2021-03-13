النرويج: إصابة 3 عاملين بقطاع الصحة بجلطات بعد تطعيمهم بلقاح أسترا زينيكا

(رويترز)

قال المعهد النرويجي للصحة العامة اليوم السبت إن 3 من العاملين بقطاع الصحة ممن تلقوا لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 في الآونة الأخيرة يعالجون حاليا في المستشفى نتيجة إصابتهم بجلطات.

وأوقفت النرويج يوم الخميس استخدام هذا اللقاح في أعقاب خطوة مماثلة للدنمارك، وحذت أيسلندا حذوهما فيما بعد.

على جانب ، وفيما يخص عدد الإصابات ، أظهرت بيانات اليوم السبت وصول الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في هولندا إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يناير كانون الثاني مع تسجيل أكثر من 6396 حالة خلال 24 ساعة.

وتأتي الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للصحة بعد عدة أسابيع من ثبات الحالات. وقال المعهد إنه يتوقع حدوث موجة ثالثة من الإصابات جراء سلالات مختلفة من فيروس كورونا.