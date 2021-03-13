المشدد 5 سنوات لطالب وعاملين لسرقتهم مواطنا بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة طالب وفران وميكانيكى، بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهم بسرقة مواطن أثناء سيره بدائرة مركز الزقازيق، واعتراض طريقه، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وأمانة سر نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 27993 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بوصول بلاغ من "إسلام أحمد السيد" 28 سنة عامل، بقيام المتهمين باعتراض طريقه أثناء سيره وافتعال مشكلة معه وسرقة متعلقاته.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، إلى صحة الواقعة، وقيام كل من "مصطفى م ج" 19 سنة فران و"محمد س ا" 19 سنة طالب و" أيمن أ ال" 18 سنة لحام كاوتش، مقيمين دائرة المركز بارتكاب الواقعة،وتم القبض علىهم، نفاذا لإذن النيابة العامة، التى قدمتهم بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.