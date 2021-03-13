المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى سرق "موتوسيكل" من خطيب وإمام مسجد بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، لسرقة دراجة بخارية من مالكها خطيب وإمام، تحت تهديد السلاح النارى بدائرة مركز مشتول السوق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية، ومحمود محمد منصور، وأمانة سر تامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 7279 لسنة 2020 جنايات مشتول السوق، ليوم 12 نوفمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بلاغا إمام وخطيب مسجد، مقيم قرية قشة دائرة مركز مشتول، أثناء قيادته دراجته البخارية بالطريق العام استوقفه 5 أشخاص وأشهروا سلاح ناري فرد خرطوش فى وجهه وأسلحة بيضاء، وتمكنوا من سرقة دراجته البخارية ومتعلقاته الشخصية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت تحريات التى قام بها الرائد أحمد الخولى، رئيس مباحث مشتول السوق، إلى قيام كل من " إ ع ع " 20 سنة عامل و" ع ال ت" 20 سنة عامل و" ح م" 22 سنة عامل بشركة و"إ ف ا" 19 سنة عامل بمصنع ومتهم خامس، جميعهم مقيمين دائرة مركز مشتول السوق، بارتكاب الواقعة، وتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب أعمال السرقات، وتم القبض عليهم نفاذا لإذن النيابة العامة، التى قدمتهم بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.