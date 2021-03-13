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القاهرة التاريخية فى قلب مصر.. رسائل رئيس الوزراء.. إنفوجراف

السبت، 13 مارس 2021 03:25 م
القاهرة التاريخية فى قلب مصر.. رسائل رئيس الوزراء.. إنفوجراف القاهرة التاريخية فى قلب مصر.. رسائل رئيس الوزراء

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خلال جولته التفقدية بمنطقة الغورية وباب زويلة، اليوم السبت، أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات حول مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، مؤكدا أن المنطقة التى يقف على أرضها الآن بصحبة عدد من المسئولين هى منطقة عزيزة على قلوبنا نحن المصريين جميعا، والتي تتمثل فى القاهرة التاريخية، حيث إنها تُعد واحدة من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمى.
 
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن منطقة القاهرة التاريخية تضم نحو 537 مبنى أثريا مسجلة في التراث العالمي ومنظمة اليونيسكو، أي أنها أماكن أثرية تعتبر في الأعراف الدولية كنزا من التراث الحضاري الكبير، الذي يستوجب منا جميعا كمصريين وكعالم أجمع الحفاظ عليه، وهو ما نسعى للقيام به خلال هذه المرحلة.
 
ولفت فى هذا الصدد إلى القرارات العديدة التى صدرت بشأن هذه المنطقة خلال العقود السابقة، وتم تنفيذ خطوات كثيرة تتعلق بترميم بعض المبانى الأثرية القائمة بها، وتطوير أجزاء منها كمشروع تطوير شارع المعز، إلا أنه لم يتم النظر إلى هذه المنطقة بصورة متكاملة، ولذا فقد عانت المنطقة كغيرها من المناطق الأخرى من عدم الرغبة في التدخل للتعامل مع المشكلات التي تعاني منها، وهو ما أدى إلى تدهورها بشكل كبير كما تلحظون بأنفسكم، كما شهدت انهيارات لأحد المبانى الأثرية على مدار الفترات الماضية، كما شهدت وقوع بعض الحرائق.
 
يستعرض الإنفوجراف التالى، رسائل رئيس الوزراء من قلب القاهرة التاريخية.
 
رسائل رئيس الوزراء
رسائل رئيس الوزراء

 


القاهرة التاريخية

رئيس الوزراء

تطوير القاهرة التاريخية

مناطق القاهرة التاريخية

المبانى الأثرية

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