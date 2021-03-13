السباح سيد الباروكى يكشف آخر استعداداته لعبور "المانش" فى 30 يونيو.. فيديو لايف

وقال "الباروكى" إنه يسعى لتحقيق إنجاز جديد يكتب باسم محافظة الإسماعيلية ومصر في موسوعة "جينيس"، ليصبح أول شخص في العالم يحقق العبور للمانش، مشيرًا إلى أنه سوف يجرى محاولة التدريب الأخيرة لمسافة طويلة لعبور المانش، بالسباحة في الثامنة والنصف صباح الجمعة المقبلة، بداية من النادى الأهلى بالجزيرة، بحضور شخصيات رياضية، للسباحة لمسافة 15 كيلو في مياه النيل حول جزيرة الوراق لمسافة 15 كيلو والتى تعادل قرابة 30 كيلو من مياه البحر لصعوبة السباحة في مياه النيل.

وأكد السباح العالمى، أنه أول عربى أفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، بعد تحقيق رقمين في موسوعة الأرقام القياسية، بالخروج من أسفل الماء لارتفاع 2 متر و5 سنتيمترات، مشيرًا إلي أنه يسعى لعبور المانش بطول 32 كيلو لسباحة الزعانف في 30 يونيو المقبل.

وتابع الباروكى، إلي أنه ينفذ برنامج تدريب تحت إشراف خالد شلبى السباح العالمى الأسبق ووكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش في شمال أفريقيا، حيث يقوم بالتدريب يوميًا حيث تعتمد سباحة الزعانف المونو على مرونة الوسط والفخذين والقدمين، وهو ما يتطلب كفاءة عالية من السباح، ليستطيع السباحة لمسافة 32 كيلومترًا، وعبور بحر المانش، مشيرًا إلي أن مدربه خالد شلبى هو أول سباح في العالم يعبر المانش عام 1983، بذراع واحدة لمسافة 32 كيلوا في مدة 16 ساعة و20 دقيقة سباحة متواصلة، وهى الحالة النادرة التى لم يستطيع أحد في التاريخ تنفيذها حتى الآن غيره.