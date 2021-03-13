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الرئيس السيسي يؤكد ضرورة دفع مسار التسوية السياسية ومناخ الحوار الليبى الليبى

السبت، 13 مارس 2021 07:18 م
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة دفع مسار التسوية السياسية ومناخ الحوار الليبى الليبى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفى، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسى الليبي.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة لرئيس المجلس الرئاسى الليبى على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وحصول حكومة الدبيبة على ثقة مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة البناء على هذه الخطوات الإيجابية، من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبى الليبى، وبما يحد من التدخلات الخارجية فى هذا الإطار. 

 

من جانبه، أعرب محمد المنفى عن تقديره لتهنئة الرئيس، والجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية فى ليبيا، والتى تأتى فى إطار خصوصية العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر وليبيا حكومةً وشعبًا، مؤكدًا حرص السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر وليبيا وترسيخ قواعدها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الشقيقين الخير والنماء والتقدم.


السيسي

الحكومة الليبية

مجلس النواب الليبي

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