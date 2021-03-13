الداخلية تضبط 57 ديلر بحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات بمحيط مواقف السيارات

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط مواقف سيارات الأجرة والميكروباص على مستوى الجمهورية، لضبط المترددين من متجرى ومروجى المواد المخدرة حمايةً للمواطنين ولاسيما الشباب.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (41) قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (57) متهماً، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (30,600 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت (29,740 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (2,655 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (1,435 كيلو جرام).

ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الأفيون، وزنت (1,150 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس، وزنت (30 جرام، وكمية من الأقراص المخدرة، وتنفيذ (25) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبلغ مالى - عدد 58 هاتف محمول – فرد خرطوش –كمية من الطلقات النارية – عدد 10 قطع أسلحة بيضاء - عدد 7 سيارات – عدد 6 دراجات نارية – عدد 2ميزان).

ولاقت الحملة إستحسان المواطنين بتلك المناطق لإستشعارهم بالأمن والأمان، وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.