الداخلية تضبط 11 قضية اختلاس واحتيال بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حيث استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (461) متهم، وبحوزتهم (28 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطعة سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ضبط (517) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية – الأقصر– سوهاج – المنيا – كفر الشيخ – الشرقية – قنا – القليوبية – المنوفية – أسوان – دمياط – البحيرة – الإسماعيلية – البحر الأحمر – بورسعيد) ، وبحوزتهم (353 قطعة سلاح نارى– عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأسلحة البيضاء- كميات من المواد المخدرة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "خطف - قتل- شروع فى قتل – مخدرات - سلاح – حريق عمد – بلطجة - سرقة"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (776) قطعة سلاح نارى أبرزها (74 بندقية آلية – 123 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 36 مسدس – 543 فرد محلى – 2401 طلقة مختلفة الأعيرة -1195 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها ( 6 فرد محلى – 5 بنادق رش – أجزاء وأدوات التصنيع –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط (20) تشكيل عصابى، ضموا (56) متهماً ، إرتكبوا (95) حادث سرقة متنوع، وضبط (106) قضية أحداث، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وكشف غموض (61) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (108) متهماً.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (429192) حكم قضائى ، بينها (1683) حكم جناية، و(159956) حكم حبس، و(206217) حكم غرامة.(61336 مخالفة.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1568) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1624) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (156,634 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (8312,857 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (23,336 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (2,871 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (22,738 كيلو جرام)، و (61612) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأثمرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (6) قضايا بإجمالى (6) متهمين.. بمضبوطات بلغت (قرابة نصف طن)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (226746) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (41862 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 3509 موقف عشوائى)، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (194) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (1143) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (9) سائق منهم، وفحص (848) مركبة تبين مخالفة (123) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (6321) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (443) سائق منهم.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية، أسفرت عن ضبط (8632 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (136) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (1247إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (168345جنيه، وضبط (11) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (136854 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8485) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1312,78) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (295) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (238,018) طن ، وكذا ضبط (136) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (65,549) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (82842) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (71,314,930) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1665) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (154) قضية ضرائب عامة ، كشف (175) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (114) قضية فى مجال الجمارك ، (6) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (294) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (581) حكم قضائى ، (316) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (14) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى) ، (11) قضايا فى مجالات (إختلاس مال عام - إحتيال مصرفى– إحتيال عبر الإنترنت- غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (1,948,392,677جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

ونجحت الجهود فى مجال أمن الموانئ في ضبط (20) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (77) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2513) قضية ومخالفة متنوعة ، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (1715) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، فيما تمكنت مباحث المصنفات فى مجال جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية حقوق الملكية الفكرية وضبط كافة صور الخروج على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من ضبط (354) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (139) قضية فى مجال مكافحة المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية " وكذا (215) قضية فى مجال المطبوعات "التعدى على حقوق المؤلف – طباعة الكتب التعليمية – بيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص".. بمضبوطات بلغت (27670 ملازم تعليمية وكتب دراسية خارجية وأخرى منسوخة ومقلدة).

وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (538) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (973) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (169) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم )، (259) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (126) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (351) لنش سياحى.

ونجحت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) في ضبط (7296) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1161) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت (8181) شيشة ، وغلق (4120) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (84499) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (83928) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (571) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.