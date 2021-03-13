الحنشان أشهرها.. شاهد الأسماك والبحريات "صاحية" بسوق بورسعيد.. صور

وقال أحد الزوار من محافظة الدقهلية، إننا نتوافد على بورسعيد باستمرار نظراً لتطورها وطقسها المعتدل، مشيراً إلى أنه خلال زيارتهم للمحافظة لابد من تناول وجبة الغداء داخل سوق السمك لما فيه من أسماك وبحريات طازجة وتسويتها بطرق مختلفة ولذيذة.

وأضافت زائرة أخرى، أن الأسماك بالسوق لها طعم مختلف عن أي مكان آخر، موضحه أنه يتم توفير كل شىء من أرز إلى سلطات ومملحات وكل ما يلزم وجبة الأسماك والبحريات.

وتنوع البائعين في عرض الأسماك والمأكولات داخل السوق، حيث قدم أحد البائعين عرضاً علي الأرض لسمك الحنشان "ثعابين البحر"، وظل يلعب به علي أرضية السوق وسط إعجاب الزائرين للسوق.