اليوم السابع
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الحنشان أشهرها.. شاهد الأسماك والبحريات "صاحية" بسوق بورسعيد.. صور

السبت، 13 مارس 2021 06:00 ص
الحنشان أشهرها.. شاهد الأسماك والبحريات "صاحية" بسوق بورسعيد.. صور
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "اليوم السابع"، جولة من داخل سوق السمك بمحافظة بورسعيد، والذى يتوافد عليه الآلاف يومياً لتناول الأسماك والبحريات بالطريقة البورسعيدية، وتوافد الأهالي والزوار من المحافظات الأخرى، على سوق السمك المتطور ببورسعيد، الذي تم افتتاحه منذ ما يقرب من 3 سنوات.

 
وقال أحد الزوار من محافظة الدقهلية، إننا نتوافد على بورسعيد باستمرار نظراً لتطورها وطقسها المعتدل، مشيراً إلى أنه خلال زيارتهم للمحافظة لابد من تناول وجبة الغداء داخل سوق السمك لما فيه من أسماك وبحريات طازجة وتسويتها بطرق مختلفة ولذيذة.
 
وأضافت زائرة أخرى، أن الأسماك بالسوق لها طعم مختلف عن أي مكان آخر، موضحه أنه يتم توفير كل شىء من أرز إلى سلطات ومملحات وكل ما يلزم وجبة الأسماك والبحريات.
 
وتنوع البائعين في عرض الأسماك والمأكولات داخل السوق، حيث قدم أحد البائعين عرضاً علي الأرض لسمك الحنشان "ثعابين البحر"، وظل يلعب به علي أرضية السوق وسط إعجاب الزائرين للسوق. 
احد-الأفران-لتسوية-الأسماك
احد-الأفران-لتسوية-الأسماك

 

احد-البائعين-بسوق-السمك
احد-البائعين-بسوق-السمك

 

ازدحام-بسوق-السمك
ازدحام-بسوق-السمك

 

الاستاكوزا-في-سوق-السمك-ببورسعيد
الاستاكوزا-في-سوق-السمك-ببورسعيد

 

الاسماك-المملحه-بالسوق
الاسماك-المملحه-بالسوق

 

البطروخ-في-الشيكال-بسوق-السمك
البطروخ-في-الشيكال-بسوق-السمك

 

الحنشان-بيلعب-علي-أرضية-السوق
الحنشان-بيلعب-علي-أرضية-السوق

 

الشيكال-داخل-سوق-السمك
الشيكال-داخل-سوق-السمك

 

توافد-الاهالي-بسوق-السمك-في-بورسعيد
توافد-الاهالي-بسوق-السمك-في-بورسعيد

 

توافد-الزوار-علي-السوق
توافد-الزوار-علي-السوق

 

سوق-السمك-ببورسعيد
سوق-السمك-ببورسعيد

 

سوق-السمك-في-بورسعيد
سوق-السمك-في-بورسعيد

 

عرض-الاسماك-والبحريات
عرض-الاسماك-والبحريات

 

عرض-السيبيا-بسوق-السمك
عرض-السيبيا-بسوق-السمك

 


بورسعيد

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