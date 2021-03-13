وأشارت إلى أنه تم الاستيلاء على هاون 60 ملم، وقاذفة RBG7، وبندقية قناص، وبندقية كلاشنكوف، و13 صاروخ قاذفة ضد الدروع والأشخاص، و13 مخزن بندقية ، وجلكانات معبأة بمادة السي فور، و3 موبايلات، و2 جهاز لاسلكي، وشفرة نداءات ، وذلك في منطقة البو ذياب ب‍الرمادي الأنبار.