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عثرت قوة مشتركة من اللواء الثالث المقر المسيطر الثالث فوج الفرات الأول في الحشد الشعبى والجيش العراقي، اليوم السبت، على قذائف وصواريخ بعملية أمنية في الصحراء الغربية، وذكر الحشد - وفقا لقناة (السومرية نيوز) - أن الأسلحة والعتاد الذي عثرت عليه قوات الجيش والحشد تتكون من ثلاثة صواريخ نوع كراد، و 25 قذيفة مدفع عيار 120 ملم، و 10 قذائف هاون 120 ملم، 16 قذيفة هاون 80 ملم، 6 قذائف هاون عيار 60 ملم، وقامت المفارز المتخصصة بتدميرها بالكامل.

يذكرأن، أكدت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، أمس الجمعة، عدم وجود أي مكان آمن لتنظيم داعش الارهابي وأن ما تبقى منها خلايا نائمة سيتم القضاء عليها في القريب العاجل، وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية أن العمليات النوعية الاستخبارية التي جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى، أسهمت بالضغط على المجاميع الارهابية، وقتل قياداتهم، وتوقف العمليات الارهابية التى تستهدف المواطنين.

وأضاف أن "العمل الكبير التي تقوم به القوات الأمنية سواء في محافظة نينوى أو في غرب المحافظة، أو في شمال صلاح الدين باتجاه ديالى، سبب ضغطاً كبيراً على العصابات الارهابية، ما أدى إلى خروجها من أوكارها"، مؤكداً "عدم وجود أي مكان آمن لهذه العصابات"، وأضاف أن "هناك جهداً كبيراً وعملاً مستمراً من قبل الاستخبارات، أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبناء عليه قمنا بعمليات نوعية، وقتل الارهابيين وقياداتهم، ما أسهم في توقف العمليات الارهابية التي تستهدف شعبنا".

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن احباط مُخططين "إرهابيين" في محافظتى الأنبار وكركوك، وقال اللواء يحيى رسول فى بيان، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، يستمر الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب بعملياتهم المتميزة، حيث تمكنوا من احباط مُخططين إرهابيين يستهدفان أمن مُحافظتي الأنبار وكركوك" ، وأضاف "تمكن فُرسانُنا في الجهاز بعمليةٍ سابقوا فيها الزمن من نصب كمين مُحكم في الكرمة - الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين كانا يُخططان لزرع عبوات ناسفة داخل سوق شعبي فى قضاء الفلوجة، وجاءت عملية القبض عليهما خلال "الإستلام والتسليم" للعبوات الناسفة قبل ساعات من تنفيذ مخططهم الجبان"، بحسب "السومرية نيوز".

ولفت رسول إلى أنه "تم العثور على كُدس للعتاد بداخله (42) عبوة ناسفة و(4) صواريخ نوع ما تسمى جهنم وspg9 وعدد من قنابر الهاون"، مضيفاً "ليُباشر أبطالنا بتنفيذ واجب نوعي آخر أسفر عن إلقاء القبض على أحد إرهابي عصابات داعـش في مُحافظة كركوك والذي كان يُخطط لزرع عبوة ناسفة على أرتال القطعات العسكرية".