وأوضح البيان أن الإرهابي المقبوض عليه كان متابعا في إطار الأعمال والتنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، وأكد البيان أن هذه العملية تأتي لتؤكد عزم ويقظة قوات الجيش الجزائري على تعقب هؤلاء المجرمين وقطع كل أشكال الدعم عنهم .