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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم السبت ، القبض على إرهابي مطلوب حاول التسلل إلى داخل البلاد عبر الحدود مع مالي، وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه السبت "في إطار مكافحة الإرهاب ، وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، أول أمس بولاية تمنراست (جنوب) من إلقاء القبض على الإرهابي عبد العزيز ولد مانتو، بعد محاولته دخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع مالي".

وأوضح البيان أن الإرهابي المقبوض عليه كان متابعا في إطار الأعمال والتنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، وأكد البيان أن هذه العملية تأتي لتؤكد عزم ويقظة قوات الجيش الجزائري على تعقب هؤلاء المجرمين وقطع كل أشكال الدعم عنهم .

يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن تفكيك قنبلة عثر عليها بولاية بومرداس، شمالى البلاد، وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وأثناء القيام بدورية بمنطقة زموري، بولاية بومرداس بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت قوات الجيش من اكتشاف قنبلة تقليدية الصنع ، حيث تدخلت على الفور فرقة من الأجهزة المختصة بالجيش لتفكيك القنبلة وإبطال مفعولها"، وأكد البيان أن هذه العملية تؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لوحدات الجيش لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد، وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت أمس الخميس عن كشف مخابئ للأسلحة والذخيرة ومعدات تفجير بولاية تيزي وزو، شمال شرقي البلاد.