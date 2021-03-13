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الجامعات تواصل امتحانات الترم الأول وسط إجراءات وقائية للأسبوع الثالث

السبت، 13 مارس 2021 05:00 ص
الجامعات تواصل امتحانات الترم الأول وسط إجراءات وقائية للأسبوع الثالث جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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تواصل الجامعات اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول، ويعد الأسبوع الثالث للامتحانات وذلك وسط تطبيق صارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حيث تجرى الامتحانات على فترات زمنية بالجامعات لتقليل الأعداد داخل القاعات وتحقيق التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة، كما طبقت الجامعات إجراءات مشددة عند دخول الطلاب للحرم الجامعى بداية من التشديد على ارتداء الكمامات الطبية، وكذلك توقيع قياس الحرارة على الطلاب بالكاشف الحرارى.
 
وتجرى الامتحانات فى جامعة حلوان، بكليات الاقتصاد المنزلى، والتجارة، والتربية والفنون التطبيقية، والحاسبات، ومعهد التمريض، وكلية التمريض، والتربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية بنات، والتربية الموسيقية ، والسياحة والفنادق، والصيدلة والتعليم الصناعى، والفنون الجميلة، وهندسة المطرية، وهندسة حلوان، والتربية الفنية، وحقوق ، وتجارة وريادة الأعمال بالزمالك.
 
وفى نفس السياق، انطلقت أعمال الكنترول بالجامعات على مستوى الكليات، وذلك لانتهاء أعمال التصحيح وإعلان النتائج للطلاب بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى للجامعات.
 
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعى والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا فى كافة الأماكن التى تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.
 
 

امتحانات الفصل الدراسى الأول

الجامعات

امتحانات الجامعات

جامعة القاهرة

التعليم العالى

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