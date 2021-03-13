التعليم: إنشاء 3 مدارس حكومية بالعاصمة الإدارية ومنح موافقات لـ31 مدرسة خاصة

كتب محمود طه حسين

كشفت المهندسة أمل صابر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة الأبنية التعليمية، أنه تم إنشاء 3 مدارس حكومية فى العاصمة الإدارية ، كما تم إصدار موافقات لعدد 31 مدرسة خاصة حتى الآن، وجار دراسة 18 مدرسة أخرى تمهيدا لإصدار الموافقات.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه بالنسبة للمستهدف إنشائه من المدارس هو خدمة جميع الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية بعدد ونوعيات المدارس التى تتلائم مع مستوى الإسكان، ويتم التنفيذ فى ضوء إشغال الوحدات السكنية.

وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد فى وقت سابق، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يكون بألية جديدة وبشكل مختلف يعتمد على التطبيقات الإلكترونية وتمثل نقلة نوعية العمل داخل أجهزة الدولة قائلا: "الانتقال مش معناه أننا هنعزل".

وأضاف نادر سعد، أن المرحلة الأولى لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة 40 ألف موظف، ومشيرا إلى أنه سيكون هناك عدة وسائل نقل سيتم توفيرها ليصل الموظف للعاصمة الإدارية بسهولة.

وأكد أن الموظف المنتقل للعاصمة عليه تقديم مقدم 25 % من قيمة الوحدة بواقع 110 آلاف جنيه، وأن الموظف الذى سيحصل على وحدة سكنية بالعاصمة سيحصل على بدل سكن من الحكومة لتغطية قيمة الوحدة السكنية.

وتابع أن مساحة الوحدة السكنية 118 مترا التى سيتم توفيرها للموظف المنتقل للعاصمة بقيمة 250 ألف جنيه، وسيتم خصم ثمن الأرض والمرافق من قيمة الوحدة السكنية التي سيتم توفيرها للموظف المنتقل.