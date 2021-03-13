استخراج بطاقات رقم قومي لكبار السن بمنازلهم

كتب محمود عبد الراضي

لبى قطاع الأحوال المدنية التماس عدد من الحالات الإنسانية، لتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم ، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات) ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

وأوفد قطاع الأحوال المدنية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى إستهدفت بعض قرى محافظتى (المنوفية – المنيا) إنطلاقاَ من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، و فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى باشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية.